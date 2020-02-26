Advertisements
Advertisements
Advertisements

تصريحات مثيرة للجدل من أجويرو قبل مواجهة ريال مدريد

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:32 ص
Advertisements
أجويرو
أجويرو
علي ماهر حلمي
Advertisements

أدلي المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بتصريحات مثيرة للجدل قبل مواجهة فريقه أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أجويرو:"أعتقد أن جميع هذه الأعوام قدمت لنا خبرة يجب أن نتذكر أن السيتي لم يبدأ في المشاركة بهذه البطولة إلا في 2011، لكننا الآن أحد المنافسين في كل موسم اكتسبنا المزيد من الخبرة وتعلمنا أمورا جديدة".

واضاف المهاجم الدولي الأرجنتيني:" بالطبع سأكون سعيدا بالفوز هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وهو أمر سنحاول تحقيقه، لكنه سيكون صعبا".

ومن المقرر أن يواجه نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مانشستر سيتي ضد ريال مدريد مانشستر سيتي جوارديولا سيرجو أجويرو ريال مدريد ومانشستر سيتي ريال مدريد قائمة أجويرو

أخبار تهمك

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 10 ساعة

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الطبيب المعالج لـ"مبارك": الرئيس الراحل أصيب بمرض لا يأتي إلا لـ1 في المليون

منذ حوالي 12 ساعة

بيكي يصدم جمهور برشلونة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

منذ ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. اتهام خطير من قائد الأهلي السابق للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

مرتضى منصور: كنا سنفوز على الأهلي مجددا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاده الـ27.. أهم أرقام كاسيميرو مع ريال مدريد

برشلونة يرصد 110 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو مدريد

أجويرو يسجل رقما سلبيا ضد توتنهام بدوري الأبطال

"زيدان" يسطر فشلا تاريخيا مع ريال مدريد

مانشستر سيتي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة ريال مدريد

ليستر سيتي ضد مان سيتي 1/0 في الدوري الإنجليزي الممتاز | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

بيكي يصدم جمهور برشلونة

06:17 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status