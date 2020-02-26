تصريحات مثيرة للجدل من أجويرو قبل مواجهة ريال مدريد

أدلي المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو أجويرو لاعب نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي بتصريحات مثيرة للجدل قبل مواجهة فريقه أمام ريال مدريد اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أجويرو:"أعتقد أن جميع هذه الأعوام قدمت لنا خبرة يجب أن نتذكر أن السيتي لم يبدأ في المشاركة بهذه البطولة إلا في 2011، لكننا الآن أحد المنافسين في كل موسم اكتسبنا المزيد من الخبرة وتعلمنا أمورا جديدة".

واضاف المهاجم الدولي الأرجنتيني:" بالطبع سأكون سعيدا بالفوز هذا الموسم ببطولة دوري أبطال أوروبا وهو أمر سنحاول تحقيقه، لكنه سيكون صعبا".

ومن المقرر أن يواجه نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي نظيره نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.