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مفاجأة في التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:12 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة ثأرية تجمع بين الأهلي وفريق صن داونز الجنوب إفريقي، مساء يوم السبت الموافث 29 فبراير الجاري، على ملعب القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلي إلى الانتصار على صن داونز بعدد وافر من الأهداف لتعويض الهزيمة القاسية التي تعرض لها النسخة الماضية، بخماسية نظيفة، في مباراة الذهاب، ثم فوز الأهلي بهدف نظيف إيابا.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الثامنة بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الرابعة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخطف الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع نهائي البطولة، كثاني مجموعته خلفا للنجم الساحلي، فيما تأهل صن داونز كأول مجموعته خلف الوداد المغربي.

ومن المتوقع أن يشارك مهاجم الأهلي، رمضان صبحي في مواجهة صن داونز بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في العضلة الخلفية.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السوليه، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة، رمضان صبحي

خط الهجوم: جونيور أجايي

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