كل ما تريد معرفته عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة فريق مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز، من أجل إستعاده نغمة الانتصارات بعد الهزيمة من ليفانتي في الجولة الماضية من الليجا، وتسهيل مهمة مباراة الإياب.

بينما يحاول مانشستر سيتي لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، لتسهيل مهمة لقاء الإياب على ملعب الاتحاد.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تقام مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

تذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة Bein Sport hd 1.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ميندي.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، كروس.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: ووكر، فرناندينهو، لابورت، زيتشينكو.

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوغان.

خط الهجوم: محرز، أجويرو، برناردو سيلفا.