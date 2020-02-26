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قبل موقعة ليون.. ماذا قدم رونالدو حتى الآن مع يوفنتوس؟

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 07:04 ص
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رونالدو
رونالدو
حسام مجدي
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يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لمواجهة نظيره نادي أولمبيك ليون الفرنسي اليوم الأربعاء 26 فبراير ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة يوفنتوس وليون اليوم في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي ليون اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الأضواء.

رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس ضد ليون في دوري أبطال أوروبا
وبالطبع من المتوقع أن يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس تشكيل فريقه الأساسي ضد نادي ليون اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعول نادي يوفنتوس بشكل كبير على رونالدو في أن يواصل التألق ويخطف الفوز لصالح فريقه اليوم ضد نادي ليون في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاركات رونالدو مع نادي يوفنتوس هذا الموسم
وقد شارك كريستيانو رونالدو في 33 مباراة حتى الآن مع نادي يوفنتوس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 27 هدف وصنع هدفين آخرين.

ومن بين الـ33 مشاركة مع نادي يوفنتوس خاض رونالدو 6 مباريات مع الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا وسجل خلالهم هدفين ولم يصنع أي أهداف.

موعد مباراة الإياب بين يوفنتوس وليون في بطولة دوري أبطال أوروبا
وستلعب مباراة إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين نادي يوفنتوس ونظيره نادي ليون يوم 17 مارس القادم على ملعب أليانز أرينا.

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