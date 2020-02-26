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الأرصاد تحذر من طقس اليوم.. شبورة وضباب ورياح خفيفة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:48 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020، على مدن ومحافظات مصر.

وقالت الهيئة إنه يسود منطقة القاهرة الكبرى طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة، بينما يسود منطقة الوجه البحري طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

وأشارت إلى أنه يسود منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يسود منطقة السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

وفي منطقة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، بينما يسود منطقة شمال الصعيد طقس مائل للدفء نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة، وفي منطقة جنوب الصعيد يسود طقس دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 11 والعظمى 20

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 06 والعظمى 21

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 12 والعظمى 20

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 19

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في السويس الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في العريش الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة في رفح الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في نخل الصغرى 03 والعظمى 19

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في طابا الصغرى 09 والعظمى 18

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 02 والعظمى 15

درجات الحرارة في الطور الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في بني سويف الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 10 والعظمى 22

درجات الحرارة في قنا الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 08 والعظمى 23

درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 21

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 16 والعظمى 20
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