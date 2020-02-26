الأهلي يواصل صدارته لجدول الدوري بعد حصد نقاط مباراة القمة

واصل الأهلي موسمه الرائع في الدوري هذا الموسم وتصدر جدول ترتيب الدوري بعد احتساب نقاط مباراته أمام الزمالك لصالحه وذلك بسبب تأخر الفريق الأبيض عن الحضور إلى استاد القاهرة في موعد المباراة.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة حصدها من 16 مباراة فاز بهم جميعا بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز الثالث برصيد 31 نقطة خلف المقاولون العرب صاحب المركز الثاني. حصد الزمالك نقاطه في الدوري من 16 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات.

وبات الزمالك مهدد بخصم 6 نقاط من رصيده في نهاية الموسم بعد أحداث مباراة القمة وعدم حضوره اللقاء أمام الأهلي.