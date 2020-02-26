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خبر سار لجماهير الأهلي بشأن لحاق رمضان صبحي لمباراة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:24 ص
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
محمد جمال
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يسعي الجهاز الطبي للنادي الأهلي لتجهيز نجم الفريق رمضان صبحي لقيادة الأحمر خلال مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.

ويستعد الأهلي لإستضافة صن داونز الجنوب إفريقي يوم السبت القادم الموافق 29 فبراير على ستاد القاهرة الدولى.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن رمضان صبحي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تم تاهيله تحت طبيب ألماني في الجونة من أجل الاطمئنان عليه قبل لقاء صن داونز بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان على قناة النهار: "رمضان صبحي سافر للجونة في الأيام الماضية لتأهيله من إصابة العضلة الخلفية استعداد لصن داونز"

وأتم: "رمضان صبحي شارك اليوم في تدريبات الأهلي الجماعية وشارك بقوة معلنا جاهزيته للقاء صن داونز بينما يأتي قرار مشاركته في المباراة، للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي"

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