أحمد صبري غباشي لـ"الفجر الفني": توقف تصوير فيلم "شبح النيل" بعد اعتذار محمد رمضان عن بطولته













كشف الفنان أحمد صبري غباشي، عن توقف تصوير فيلم "شبح النيل" أول فيلم مصري بتقنية 3D.وصرح ''غباشي'' لـ "الفجر الفني" قائلا: "النجم محمد رمضان، اعتذر عن تقديم فيلم "شبح النيل" وتم توقف التصوير بالفعل".يشار الى أن فيلم "شبح النيل" كان من المفترض أن يكون ثاني تعاون فني بين المنتج سيف عريبي والمخرج ياسر الياسري.وتدور أحداث "شبح النيل" في إطار من الرعب والإثارة وتم العمل عليه كأول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد وكان من المفترض عرضه 1 يناير 2020.