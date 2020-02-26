Advertisements
Advertisements
Advertisements

"سر" الأكثر متابعة وشهرة على "شاهد"

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 04:27 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

تصدّر مسلسل "سرّ" قائمة الأكثر مشاهدة وشهرة على خدمة "شاهد" الذي يتفرّد في عرض العمل على منصته الرقمية بعد عرضه على شاشة MBC4.

ويحتلّ مسلسل "سرّ" المرتبة الأولى ضمن قائمة "الأكثر مشاهدة" والمرتبة الثانية بعد مسلسل "إبنة السفير" ضمن قائمة "الأكثر شهرة" على خدمة "شاهد" ويأتي مسلسل "العودة في المرتبة الثالثة.

الجدير ذكره أن المسلسل البوليسي "سرّ" تدور أحداثه ضمن إطار الأكشن والتشويق حول جريمة قتل واختفاء "عامر بدران" بسام كوسا والتحقيق فيها من أجل الكشف عن هوية القاتل والجميع في دائرة الشبهات.

مسلسل "سرّ" بطولة بسام كوسا، داليدا خليل، باسم مغنية، وسام حنا، ناتاشا شوفاني، رواد عليو، رانيا سلوان، جوي الهاني، سامي أبو حمدان، جاد بو علي، بالإضافة الى ضيوف شرف أمثال الممثلة نيكول طعمة، فادي إبراهيم، نوال كامل، أسعد رشدان، هشام أبو سليمان، لارا حتي، جويس فارس، طارق أنيش، ليلى قمري وآخرين. العمل من تأليف سيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، المسلسل للمنتجان سامح مجدي ونهلة زيدان.


Advertisements

أخبار تهمك

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 8 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ يوم

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status