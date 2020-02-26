"سر" الأكثر متابعة وشهرة على "شاهد"





تصدّر مسلسل "سرّ" قائمة الأكثر مشاهدة وشهرة على خدمة "شاهد" الذي يتفرّد في عرض العمل على منصته الرقمية بعد عرضه على شاشة MBC4.





ويحتلّ مسلسل "سرّ" المرتبة الأولى ضمن قائمة "الأكثر مشاهدة" والمرتبة الثانية بعد مسلسل "إبنة السفير" ضمن قائمة "الأكثر شهرة" على خدمة "شاهد" ويأتي مسلسل "العودة في المرتبة الثالثة.





الجدير ذكره أن المسلسل البوليسي "سرّ" تدور أحداثه ضمن إطار الأكشن والتشويق حول جريمة قتل واختفاء "عامر بدران" بسام كوسا والتحقيق فيها من أجل الكشف عن هوية القاتل والجميع في دائرة الشبهات.





مسلسل "سرّ" بطولة بسام كوسا، داليدا خليل، باسم مغنية، وسام حنا، ناتاشا شوفاني، رواد عليو، رانيا سلوان، جوي الهاني، سامي أبو حمدان، جاد بو علي، بالإضافة الى ضيوف شرف أمثال الممثلة نيكول طعمة، فادي إبراهيم، نوال كامل، أسعد رشدان، هشام أبو سليمان، لارا حتي، جويس فارس، طارق أنيش، ليلى قمري وآخرين. العمل من تأليف سيناريو وحوار مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، المسلسل للمنتجان سامح مجدي ونهلة زيدان.







