جنابري: لندن مازالت حمراء

علق سيرجي جنابري لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني على فوز فريقه على نادي تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي أقيمت على ملعب الستامفورد بريدج في دوري أبطال أوروبا.

وقال جنابري في تصريحات صحفية : "أعتقد أننا ضغطنا كثيراً على تشيلسي، واقد انتهزنا فرصنا بشكل جيد للغاية، وحصلنا على هدفين في المقدمة وسجلت مرتين ثم سجل ليفا هدفًا واحدًا، ونحن سعداء بالنتيجة".

وأضاف : "‏يبدو أن لندن مكان خاص بالنسبة لي، ولدي الكثير من الأصدقاء هنا في لندن، ولقد كانوا في الاستاد يبدو أنهم منحوني قوة إضافية ورأيت ما حدث".

وكتب لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بعد المباراة : "لندن مازالت حمراء".

يذكر أنه كان قد كتب عبر حسابه أيضا "شمال لندن حمراء" وذلك بعد الفوز على فريق توتنهام هوتسبير بنتيجة سبعة أهداف في دور المجموعات.