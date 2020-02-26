مفكر سياسي: ظهور جمال مبارك كان له جانبين



وَأضاف "السعيد"، خلال لقاء مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء: "العلاقة بين فكر مبارك ونجله كان بها تعارض، وكان بها عدم استقامة، وسألت كل المحيطين بالرئيس السابق عن تفكير مبارك في توريث الحكم لنجله والكل نفي تمامًا".



وتابع: "المشير طنطاوي قال في إحدي اللقاءات إنه لم يحدث أن تطرق مبارك لتوريث الحكم لنجله، أو طلب منه نقل السلط لابنه، لكن الظهور والتواجد كان له جانبين أحدهما إيجابي والأخر سلبي"، لافتا إلى أن الإيجابي كانت الأفكار الإصلاحية التي بدأت تنمو داخل الحزب الوطني في ذلك الوقت والمؤثرة معنا حتي الآن، والجانب السلبي هو رؤية الرأي العام لها بشكل مختلف.



قال الدكتور عبدالمنعم السعيد، المفكر السياسي، إن نظام مبارك لم يكن قادرًا على التعامل مع الأفكار الجديدة للشباب بفضل الانفتاح على التكنولوجيا.