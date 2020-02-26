بعد الثلاثية .. موعد مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشيلسي في دوري الأبطال

تلقى فريق تشيلسي الإنجليزي هزيمة مذلة على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه بايرن ميونخ بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة لندن، في إطار مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وتكفل الثنائي سيرجي جنابري وروبيرت ليفاندوفيسكي بتسجيل أهداف المباراة، حيث سجل جنابري هدفين في الدقيقتين 51 و 54، بينما اختتم ليفاندوفيسكي أهداف المباراة في الدقيقة 79.



مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشيلسي



وأصبحت مهمة تشيلسي في لقاء العودة قمة في الصعوية، حيث يتحتم عليه الفوز بنتيجة 3-0 لمعادلة النتيجة ولعب أشواط إضافية، أو الفوز بفارق 3 أهداف أو أكثر للصعود مباشرة للدور ربع النهائي.



ويكفي بايرن ميونخ الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة، أو الخسارة بفارق أقل من 3 أهداف لضمان الصعود بشكل مباشر للدور التالي.



موعد مباراة العودة بين بايرن ميونخ وتشيلسي



وسوف تقام مباراة العودة بين الفريقين على أرضية ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونخ، وذلك في يوم الأربعاء الموافق 18 مارس المقبل.



وستنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت دبي وأبو ظبي، التاسعة مساءاً بتوقيت تونس والجزائر والدار البيضاء، الثامنة مساءاً بتوقيت جرينتش.