بإطلالة كلاسيكية .. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صورة)









يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش، مسلسل "ختم النمر"، الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، وشارك في البطولة أحمد صلاح حسني، وإسلام جمال، ومن إخراج أحمد سمير فرج.

تحرص الفنانة نسرين طافش، على التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور من حياتها اليومية والفنية.ونشرت منذ قليل صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام معلقة عليها: "مريم.. ختم النمر" في إشارة منها إلى الشخصية التي تجسدها في المسلسل.وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة كلاسيكية أسود في أسود واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ متناسب مع الإطلالة فزادها جمالاً.ولاقت الصورة التفاعل الكثير من قبل محبيها فكتب أحد متابعيها: "سكر محلي محطوط عليى كريمة" فيما علق آخر: "ربنا يسعدك".