Advertisements
Advertisements
Advertisements

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف تفاصيل مسيرة مبارك العسكرية (فيديو)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 05:34 ص
Advertisements
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
مروة عبدالعزيز
Advertisements
قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، مسيرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في القوات الجوية.

وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الراحل كان ضابطا في سلاح المشاة، ثم التحق بالقوات الجوية، موضحًا: "عندما احتاجت القوات المسلحة طيارين قامت بإعادة الكشف على مجموعة من الضباط كان منهم الرئيس الراحل".

وأضاف مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أن "مبارك" كان قائدا للواء القاذفات الثقيلة في 5 يونيو عام 1967، واستطاع إنقاذ 13 طائرة مصرية من قصف الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا العمل كان بطولي آنذاك.

وأوضح: "أعتبر منصبة كقائد للقوات الجوية من أهم مناصبه"، مضيفا: "لم يكن لدينا عدد طيارين كافٍ، ولكن مبارك قام بتدريب الطيارين المصريين وقام بتخريج مجموعة من الطيارين يصل عددهم إلى 200 طيار، وقاموا بالطيران في حرب أكتوبر 73"، لافتا إلى أن "مبارك" أدار الكلية الجوية من مرسي مطروح والسودان.

واستطرد قائلًا: "بعد ذلك أصبح مبارك رئيس أركان القوات الجوية، بعد أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمنصب رغم أنه رتبته كانت عميد فقط"، مشيرا إلى أن في عهده تم تطوير المطارات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك وفاة مبارك اليوم اللواء سمير فرج الفجر الشئون المعنوية

أخبار تهمك

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ يوم

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 6 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 11 ساعة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 9 ساعات

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 16 ساعة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر يكشف عن حقيقة اقتحام مجهولين لشقة لاعب نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مجهولين يعتدوا على سيارة إمام عاشور

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

سمير فرج: الإعلام الإلكتروني "بلوة على مصر"

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف 3 سيناريوهات لحل الأزمة الليبية

سمير فرج ناعيا مبارك: فقدنا رجلا له تاريخ مشرف

مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف مسيرة مبارك في القوات الجوية

سمير فرج: مبارك أنقذ 13 طائرة من العدوان الإسرائيلي

خبير عسكري يكشف عن حقيقة تسجيل مبارك لمذكراته: "بالصوت والصورة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status