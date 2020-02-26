مدير الشئون المعنوية الأسبق يكشف تفاصيل مسيرة مبارك العسكرية (فيديو)

قال اللواء سمير فرج مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، مسيرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك في القوات الجوية.





وأوضح "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الرئيس الراحل كان ضابطا في سلاح المشاة، ثم التحق بالقوات الجوية، موضحًا: "عندما احتاجت القوات المسلحة طيارين قامت بإعادة الكشف على مجموعة من الضباط كان منهم الرئيس الراحل".





وأضاف مدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق، أن "مبارك" كان قائدا للواء القاذفات الثقيلة في 5 يونيو عام 1967، واستطاع إنقاذ 13 طائرة مصرية من قصف الطيران الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هذا العمل كان بطولي آنذاك.





وأوضح: "أعتبر منصبة كقائد للقوات الجوية من أهم مناصبه"، مضيفا: "لم يكن لدينا عدد طيارين كافٍ، ولكن مبارك قام بتدريب الطيارين المصريين وقام بتخريج مجموعة من الطيارين يصل عددهم إلى 200 طيار، وقاموا بالطيران في حرب أكتوبر 73"، لافتا إلى أن "مبارك" أدار الكلية الجوية من مرسي مطروح والسودان.





واستطرد قائلًا: "بعد ذلك أصبح مبارك رئيس أركان القوات الجوية، بعد أن اختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر للمنصب رغم أنه رتبته كانت عميد فقط"، مشيرا إلى أن في عهده تم تطوير المطارات.