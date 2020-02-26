نفسي أعيشك

فضفضة

محررة الصفحة.. نيفين حجازي



مشكلتي استاذة نيفين اني بقيت مؤخرا اراقب تصرفات جوزي وادقق في تفاصيله لاني بغير عليه دة غير اني مركزة زيادة في الامور والطباع اللي بتضايقني منه لدرجة خلت حياتي جحيم ما بقتش اقدر استمتع بحياتي معاه ومش عارفة اتصرف ازاي لان الموضوع دة عمل بيننا مشاكل مكنتش موجودة.. ممكن حل ؟تعرفي تعيشيه هوة نفسه.. وتسيبي التركيز في الامور اللي تخص طباعه.. عيشي مشاعره.. عيشي الحاجات اللي بيحبها وانتي كمان بتحبيها.. عيشي تفاصيل وشه اللي بتحبيها.. ايوة ! خلي تركيزك مع الصفات اللي خلتك تقبليه زوج.. تفاصيل طريقته في الكلام اللي بتحبيها ذاكري ملامحه اللي وحشتك بسبب غيابك عن مميزاته اللي دخلتك في دايرة سخيفة وماتنسيش ان كلنا لينا طباع مختلفة عن شريك حياتنا ودة طبيعي.. حسيه بمشاعر اول الزواج مرة تانية.. خللي علي لسانك الكلام الحلو دايما عشان تلاقيه بيبادلك زي زمان.. اسمعي مني وجربي.