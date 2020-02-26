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ما بين جوزي وأخوه .. غرقت في الحرام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:39 ص
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أرشيفية
أرشيفية
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"أنا اتجوزت جوزي عن حب واقتناع لكن مع عشرة اهله اكتشفت اني بميل لاخوه لانه ناجح في شغله وغني جدا علي خلاف جوزي.. صحيح هوة راجل ممتاز بكل المقاييس لكنه مش في نفس وضع اخوه المادي والموضوع دة بيفرق معايا كتير.. طول عمري كان نفسي اتجوز راجل بحبه وغني.. وبسبب الموضوع دة ابتديت اتصرف مع اخوه بشكل برة العادي ومخالف للاصول وبصراحة ضميري تاعبني.. صحيح ساعات بموت ضميري بايدي لكن بيجي وقت اشوف سلوكيات جوزي معايا بيصعب عليه حتي اخونه بيني وبين نفسي.. وبفكر جديا اني ادرس الموضوع يمكن اقدر اتخلص من مشاعري تماما او لو ما قدرتش هخطط للايقاع باخوه واسيب جوزي واتجوز اخوه.. عارفة اني تفكيري منحرف لكن بصراحة انا مقدرش علي الحياة المادية الصعبة.. مش عارفة اعمل ايه ومحتاجة نصيحة من حضرتك".

فضفضة
محررة الصفحة.. نيفين حجازي
ردي عليكي بمجموعة من الامثلة الشهيرة:
الخيانة كالهواء تدخل منازلنا بمجرد فتح الباب.
الخيانة لا تنسي.. آخشي ما آخشاه ان تصبح الخيانة وجهة نظر.
أن يطعنك آحد من الخلف فهذا آمر وارد.. ولكن ان تلتفت اليه وتجده اقرب الناس فهذه هي الكارثة
هذا هو ردي عليكي.. ادعو الله ان تعيدي ترتيب افكارك وتهذيب مشاعرك وصحوة ضميرك.. فاليوم الذي يمر في الخيانة بآلف وجع وستدفعي فواتيره يوما ما.

[email protected]
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مشاكل فضفضة خيانة الخيانة الزوجية

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