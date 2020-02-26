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فاروق حسني يكشف عن عدد مرات تقديم استقالاته لمبارك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:54 ص
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وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني
وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني
مروة عبدالعزيز
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قال الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، إنه كان سعيدًا بالسنوات التي قضاها مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ لأنه لم يكن رئيسًا للدولة وإنما رجلًا عسكريًا عظيمًا وتصرفاته عسكرية.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "مبارك كان دقيقًا ومحبًا للحياة، ويريد تقديم الكثير للشعب وكان سعيدًا بالسنوات التي قضاها مع الرئيس الراحل؛ لأن مبارك لم يكن رئيسًا للدولة، وإنما رجلًا عسكريًا عظيمًا وتصرفاته عسكرية، موضحًا أن مبارك كان دقيقًا ومحبًا للحياة ويريد تقديم الكثير للشعب.

وأشار وزير الثقافة الأسبق، إلى أن الرئيس الراحل أنجز العديد من المشروعات الثقافية العملاقة كالمكتبات وقصور الثقافة والمسارح والمتاحف، مثل متحف الحضارة والمتحف الكبير، الذي أنجز في عهده جزء كبير منه، معلقًا: "أتعمل أيامه ما لم يحدث من قبل".

وتابع وزير الثقافة الأسبق أنه تقدم باستقالته لـ "مبارك" ثلاث مرات مختلفة لكنه لم يقبلها، متابعًا: "مبارك كان يقول لي أرجع مكتبك مش هقبل الاستقالة".

واستطرد: مبارك كان يقبل الرأي الآخر والنقد ويتعامل بكل حنكة سياسية بدليل وجود 86 من عناصر الإخوان في مجلس الشعب آنذاك، وكانوا يتحدثون بحرية وكانوا هؤلاء ينتقدوا الوزراء بشدة ومبارك يتركهم، مردفًا: "كان هناك وزراء يأتون له ويقولون احمينا من الإعلام لكنه كان يعلن أنه لا يتدخل وأن من يريد التدخل يتدخل بنفسه".
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مبارك فاروق حسني استقالة

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