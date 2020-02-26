Advertisements
Advertisements
Advertisements

بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 03:15 ص
Advertisements
جانب من حفل التأبين
جانب من حفل التأبين
حسام زيدان - احمد علي
Advertisements
أقامت وزارة السياحة والآثار، مساء الثلاثاء، بمقر الوزارة في الزمالك، حفل تأبين للدكتور محمد إبراهيم بكر، رئيس هيئة الآثار المصرية الأسبق (١٩٩٠-١٩٩٣م)، بقاعة أحمد باشا كمال.

وكان الأثريون قد ودعوا الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم بكر، الذي وافته المنية، مساء الأربعاء 19 فبراير، حيث أديت صلاة الجنازة عليه ظهر الخميس 20 فبراير بجامع مصطفى محمود.

وزير الآثار يشهد حفل التأبين
وشهد الحفل، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والأستاذ الدكتور جمعة عبدالمقصود، أستاذ ترميم الآثار بجامعة القاهرة، وعدد كبير من الأثريين وقيادات وزارة السياحة والآثار. 

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي قصير عن حياة الدكتور محمد إبراهيم بكر، أعقبه كلمة لوزير السياحة والآثار، والذي عبر فيها عن مدى ما كان يمثله بكر من قيمة في العلم الأثري والخدمات التي قدمها لمصر، وقدم خالص التعازي لأسرته التي كانت في مقدمة الحضور، ثم توالت كلمات التأبين للفقيد من الضيوف ثم انتهى الحفل بتلقي العزاء بحضور كبار قيادات الوزارة. 

ومحمد إبراهيم بكر، عميد ومؤسس المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بجامعة الزقازيق، ورئيس هيئة الآثار المصرية السابق، وعميد المعهد العالي للسياحة والفنادق، وعميد كلية الآداب الأسبق والعميد الحالي لكلية الآثار والإرشاد السياحي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وحصل على الليسانس في الآداب سنة 1955 من جامعه عين شمس تخصص الآثار والتاريخ القديم -بتقدير جيد جدا- القاهرة، وحصل على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم عام 1962.

الخبرات الخاصة بالفقيد الراحل
عمل إبراهيم مفتشًا للآثار بمناطق سقارة والجيزة وميت رهينة وبنها والقاهرة (1956-1957)، وهو عضو البعثة الحكومية إلى جامعة برلين، للحصول على درجة الدكتوراه في الآثار والتاريخ القديم (157-1962)، كما عمل في القسم العلمي لهيئة الآثار المصرية 1962-1964، ومدرس في علم الآثار وتاريخ السودان القديم بجامعة القاهرة فرع الخرطوم، والسودان 1964-1969، ثم أستاذًا مساعدًا في بجامعة القاهرة فرع الخرطوم 1969، ثم أستاذًا معارًا بجامعة طرابلس 1972-1976، ثم جامعة الزقازيق 1976-1980، وعمل أيضا رئيسًا لقسم التاريخ بكلية الآداب –جامعه الزقازيق 1976-1985، وأستاذ التاريخ القديم والآثار وعميد كلية الآداب– جامعه الزقازيق وأقدم عمداء الجامعة في المجلس الأعلى للجامعات 1980-1986.

وترأس بعثة جامعة الزقازيق للكشف عن آثار منطقة تل بسطة في محافظة الشرقية بدلتا وادي النيل 1978-1995، وكان عضوًا اللجنة الدائمة للآثار بهيئة الآثار المصرية 1976، والمشرف على معرض توت عنخ آمون للآثار المصرية بمدينة بون في ألمانيا 1977، وهو مؤسس متحف جامعة الزقازيق لآثار تل بسطة 1981-1989، ومؤسس قسم الدراسات الإعلامية بكلية الآداب جامعة الزقازيق 1982.

وكان الفقيد عضوًا في اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للثقافة لفحص الإنتاج المقدم لنيل جوائز الدولة للتفوق لعام 2008، وعضوًا بهيئة مكتب لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي عن الدورة 2008- 2010.
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
بحضور وزير السياحة الآثار.. حفل تأبين لمحمد إبراهيم بكر (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والأثار مصر محمد ابراهيم بكر المجلس الاعلي للآثار

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.."التظلمات" تجهز صفعة قوية للأهلي بشأن عقوبة كهربا

منذ ساعة و 18 دقيقة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ يوم

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 7 ساعات

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 9 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ حوالي 5 ساعات

التحفظ على كاميرات المراقبة بمكان تحطيم سيارة لاعب نادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

بحضور وزراء سابقين.. "العناني" في لقاء مفتوح بطلاب آثار عين شمس

٩ جنسيات في المؤتمر السادس للمسح الأثري بالدلتا

"الأثار" تكلف الطيب عباس بإدارة شئون المتحف الكبير

حواس: الاكتشافات الأثرية الحالية تحقق رواجًا سياحيًا للمستقبل

الدكتور أحمد رجب عضوا باللجنة الدائمة للآثار الإسلامية

وزير السياحة والآثار ينعي علي رضوان: فقدنا واحدا من أهم العلماء

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

11:22 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status