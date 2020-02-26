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نابولي ضد برشلونة.. أول تعليق من كيكي سيتين بعد المباراة

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 02:01 ص
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كيكي سيتين
كيكي سيتين
علي ماهر حلمي
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علق كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن تعادل فريقه أمام نظيره نادي نابولي الإيطالي بنتيجة 1 / 1 ضمن منافسات ذهاب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي جمعت بين الفريقين مساء الثلاثاء علي ملعب سانت بولي الدولي بمدينة نابولي.

تعرف علي ما قاله كيكي سيتين بعد مباراة نابولي ضد برشلونة بدوري أبطال أوروبا:

قال كيكي:" ‏التعادل نتيجة جيدة، اهني نابولي على دفاعهم العالي بـ10 لاعبين، بكل تأكيد سنجد حلولاً لتعويض بوسكيتس وفيدال أيضا اصابة بيكي في الكاحل سننتظر الفحوصات ‏في الاياب اكيد لن نلعب بـ 9 او 10 لاعبين في ظل غياب بوسكيتس وفيدال، يجب ان نجد من يعوض هذه الغيابات لا يمكننا تغيير اي شيء، علينا ان نتعامل مع الوضع كما هو، يجب العمل مع ما لدي من لاعبين متاحين".

وأضاف ‏سيتين بعد مباراة نابولي ضد برشلونة:" كان من الصعب علينا خلق الفرص، رغم السيطرة، دافع نابولي جيدا في الشوط الاول، ولم يقوموا بأخطاء، افتقرنا إلى الوضوح، ولكن في الشوط الثاني وجدنا المزيد من المساحات، وأتى التعادل ‏لا اعرف ماذا حصل مع فيدال، ربما الحكم كان صارما بعض الشيء اعتقد سوف نستعيد ألبا وروبيرتو قبل مواجهة نابولي في الاياب في الشوط الاول كلفنا كثيرا، لم نسدد اي تسديدة على مرمى الخصم، وفي الشوط الثاني اعتمدنا على إرهاق لاعبي نابولي".

واختتم المدرب الاسباني تصريحاته قائلا بعد مباراة نابولي ضد برشلونة:" بالنسبة لي التعادل، نتيجة جيدة، في ملعب نابولي، وضد خصم قام بعمل دفاعي كبير، تقدم علينا بالنتيجة، ولكن مع الصبر، تمكنا من ايجاد ثغرة وسجلنا، نتيجة جيدة من اجل الاياب نتيجة ‏1-1 ضد خصم يلعب بدفاع عشر لاعبين في منطقته، نتيجة جيدة عندما يكون لدينا مزيد من الصبر، بالتأكيد سنخلق الفرص في الاياب اكيد لن نلعب بـ 9 او 10 لاعبين في ظل غياب بوسكيتس وفيدال، يجب ان نجد من يعوض هذه الغيابات".

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة الاسباني نظيره نادي نابولي الإيطالي الشهر المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

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