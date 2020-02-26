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"شافها في أحضان والده".. ليلة قتل "زينب" على يد زوجها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:25 ص
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المتهمين
المتهمين
إيمان عبد العاطي
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قادتها قدماها إلى العشق الحرام، حتي مارست الجنس مع والد زوجها، الذي يكبرها بـ29 عاما، حتي شاء القدر أن يفتضح أمرهما، ويكتشف زوجها علاقتها، بوالده، ويقتلها بطعنة سكين، ويستكمل والده قتلها عن طريق خنقها، خوفًا من افتضاح أمرهما.

البداية.. صدمة للزوج
البداية كانت عند عودة "أحمد. م. ش"، صاحب الـ35 عاما، بائع متجول، ومقيم بمنطقة وراق الحضر، إلى منزله الذي يقطنه صحبة والده العجوز، وإذ يُفاجأ بزوجته "زينب.ز.م"، صاحبة الـ39 عاما، في أحضان والده العجوز، البالغ من العمر 68 عاما، وحينها توجه مسرعا ليحمل سلاحًا أبيض "سكين"، ويطعنها بمنطقة البطن، ليستكمل الوالد جريمته بخنق عشيقته، حتى يتركها جثة هامدة.

كان بائع متجول، قد قتل زوجته بطعنة سكين بعد ضبطها في وضع مخل مع أبيه بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليه، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

الأجهزة الأمنية تتحرك
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للرائد هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على جثة سيدة داخل منزل بدائرة القسم.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة المقدم أمثل حرحش، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا بمسرح الجريمة، وتحفظت على جثة المجني عليها.

التحريات تكشف مرتكب الجريمة
وتوصلت تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة إلى أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، لرؤيته زوجته في أحضان والده، حيث اعترف قائلا: "دخلت لقيت مراتي في حضن أبويا.. ضربتها بالسكينة في بطنها"، وهذه الطعنة التي أودت بحياتها.

وأرشد عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وأخطر مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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