خدعته شهوته فكان الحبس مصيره.. عامل يهتك عرض طفل بالجيزة

انسدل الستار اليوم الثلاثاء، على جريمة بشعة، وقعت في شهر يوليو الماضي، عندما قام عامل روبابيكيا ويدعى "محمود" يبلغ من العمر ١٩ عامًا، بخطف طفل ويدعى "سيف" من منطقة كرداسة وهتك عرضه داخل مخزن، فقررت اليوم محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة المتهم بالسجن ٥ سنوات.



تحقيقات النيابة

وأفادت تحقيقات نيابة كرداسة، بشمال الجيزة، أن شابًا يدعى "محمود.ا" يبلغ من العمر حوالي 19 عامًا، يعمل عامل روبابيكيا، أقدم على هتك عرض طفل ويدعى "سيف" يبلغ من العمر 9 أعوام، بمنطقة كرداسة.



وكشفت التحقيقات، أن الطفل "سيف" كان دائم اللعب في هذه المنطقة التي يعمل بها عامل الروبابيكيا، واستغل المتهم أنه طفل صغير، وحايله بالنقود ليأخذه لمكان بعيد ليفعل هذا الجرم، وبعد أن هتك عرضه تركه ليرحل لمكان منزله.



بداية الواقعة.. بلاغ من والدة الطفل

وتعود بداية الواقعة، إلى بلاغ من والدة الطفل "سيف" لمركز كرداسة، عندما عاد الطفل وهو يبكي، وملابسه "مبهدلة"، وأبلغ والدته بما حدث، وعلى الفور أخذت السيدة ابنها لتقديم البلاغ ضد عامل الروبابيكيا، ليكون مصيره في النهاية الحبس، عقابًا له على جريمته.