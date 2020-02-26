الموعد الأخير بشأن تظلمات الأهلي والزمالك على قرارات السوبر

كشف رئيس لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الموعد الأخير لكل من الأهلي والزمالك بشأن التظلم على القرارات الخاصة بمباراة السوبر المصري.

وكشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة التظلمات، عن مفاجأة بشأن تظلمات الأهلي والزمالك على قرارات لجنة الانضباط بعد أحداث السوبر المصري.

وأوضح عادل الشوربجي في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لن يحق للأهلي والزمالك التظلم على القرارات في لجنة التظلمات بعد 10 أيام من تاريخ إصدار العقوبات"

وتابع: "لا أستطيع إبداء رأيي في قرارت لجنة الانضباط باعتباري مسئول"