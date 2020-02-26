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عاجل.. جماهير الأهلي تتعدى على لاعب الزمالك

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 12:52 ص
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إمام عاشور
إمام عاشور
محمد جمال
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كشف الأعلامي عمر ربيع ياسين مقدم برنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار أن لاعب نادي الزمالك أمام عاشور تم التعدي عليه.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن أمام عاشور، لاعب نادي الزمالك تم التعدي عليه وتعرض لتحطيم منزله.

وتابع عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قتاة النهار: "تحطيم سيارة إمام عاشور لاعب الزمالك .. والتعدي عليه داخل منزله من قبل مجهولين"

وكان إمام عاشور قد تم إصدار عقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضده بالإيقاف لنهاية الموسم بسبب التعدي على وليد سليمان لاعب الأهلي.

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