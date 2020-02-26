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الإسكان: أطلقنا 14 مشروعًا على موقع الحجز الإلكتروني

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 01:48 ص
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المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب
أمنية فوزي
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قال المهندس عمرو خطاب، عضو المجلس الفني لنائب وزير الإسكان، إن وزارة الإسكان أطلقت خدمة الحجز الإلكتروني منذ أكثر من عام، وقامت بتدشين موقع للحجز الإلكتروني.

وأضاف "خطاب"، خلال حواره مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء، أنهم أطلقوا 14 مشروعًا على موقع الحجز الإلكتروني حتى الآن.

وأوضح عضو المجلس الفني لنائب وزير الإسكان، أن الحجز الإلكتروني قلل مشاكل التزاحم والطوابير، لافتًا إلى أن المواطن يدخل على الموقع الإلكتروني لحجز الوحدة، ورؤية الكراسة كاملة، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تتم إلكترونيًا.
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الكلمات المفتاحية

وزارة الإسكان مشروعات الحجز الإلكتروني أخبار

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