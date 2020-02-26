ضبط تهريب أجهزة إنذار حريق ومواتير رفع مياه (صور)

تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا، برئاسة عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع إدارة الأمن الجمركي، ومباحث ميناء سفاجا، من ضبط محاولة تهريب عددًا من أجهزة إنذار الحريق، ومواتير رفع المياه بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.





وتم الاشتباه في قائد أحد السيارات القادمة من السعودية بنظام الإفراج المؤقت (تربتك)، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والسيارات القادمة من ميناء ضبا السعودي بإدارة تفتيش الركاب، برئاسة محمد يحيي مدير الإدارة، حيث تم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة من محمد عفيفي، وهيثم أبوالنجا وحافظ صفوت مأموري الحركة، وفخري حمدان مأمور التعريفة، وتبين وجود 135 موتور رفع مياه وجهاز إنذار للحريق مخبأ بالأمتعة الشخصية، وأماكن مختلفة داخل السيارة.





وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 220 ألف جنيه، وقرر عاطف أحمد غانم، مدير عام جمارك سفاجا اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر تهرب جمركي والتحفظ علي المضبوطات.