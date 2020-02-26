مظهر شاهين ناعيا "مبارك": وضع مصر في المكانة التي تستحقها

نعى الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية الثلاثاء، حيث قال: "أتقدم بخالص العزاء للشعب المصري والقوات المسلحة، وأسرة الرئيس الراحل مبارك، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته".





وقال "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء: "الرئيس الراحل له ما له وعليه ما عليه، شأنه شأن كل إنسان، فليس هناك معصوم إلا الأنبياء فقط".





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: "لا ننكر أبدًا دور مبارك في إعادة بناء القوات الجوية في حرب الاستنزاف من عام 1967 حتى 1973، فضلًا عن دوره العظيم في إحداث ضربة جوية مهدت لانتصار حرب أكتوبر".





وتابع: "الرئيس الراحل كان له دور في إعادة كامل أراضي طابا وسيناء إلى الدولة المصرية عبر مفاوضات استمرت فترة طويلة، بالإضافة إلى إعادة مصر إلى حضن العالم العربي والإسلامي بعد مقاطعة استمرت بضع سنوات، وكان له دور عظيم في بناء مصر على مدى 30 عامًا، ونجح في أمور كثيرة وأخفق في بعض الأمور؛ مثل أي إنسان"، معقبًا: "أتربينا في عهد مبارك وأنجبت وتزوجت في أمن وأمان".





وأشار عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى أن الرئيس الأسبق وضع مصر في المكانة التي تستحقها بين دول العالم على مدى فترة طويلة من الزمن.