الطالع الفلكي الأربِعَاء 26/2/2020..تَوْضِيح المَزَايَا!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى الحَمَلْ.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 19 فبراير - 20 مارس.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 13 فبراير - 14 مارس.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد بلع من 23 فبراير - 7 مارس.





اليوم 18 أمشير قبطى ، 26 شُبَاط رُومى، 3 رَجَب ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى:- إعلان جوازيحبيبتى ، حسناء هيفاء ولهاء فى العشرين من ربيعها الوردى تطلب زوجاً ،الإمضاء؟ مُراهقة.(زينات صدقى من فيلم عريس مراتى-1959)

*القمر فى الحَمَلْ "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على -الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.













*(عطارد فى الحُوت يُسدّس المرّيخ فى الجدى - غربيّاً- تُرُوبِيكَال سِيسْتِمْ)

عطارد فى الحُوت يقوم باتصال تسديس (60 درجة)بينه وبين المرّيخ فى الجدى وهو إتصال ميمُون العاقبة رغم أنه أقل تاثيراً من إتصال التثليث (التثليث كوكبين بينهما 120 درجة) يكون هذا التسديس فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى الثّامنة صباحاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





عطارد يرمز للقدرات الكلامية والعقلية المنطقية والمرّيخ يرمز للشجاعة والجرأة والتنفيذ على أرض الواقع ، مع هذا التسديس فطاقتك الكلاميّة والمُعضّدَة بالأدلّة المنطقيّة/عطارد مُناسبة لتوظيفها إن كنت مُحاميّاً/المرّيخ أو لتصفية خلاف بين فرديْن من العائلة،الدفاع عن حقوقك الوظيفيّة والمالية وحتى نصيبك من الميراث كلاميّاً مقروناً بالمُستندات والأدلة المنطقية/عطارد للفصل فى حقوقك بالعدل والإقناع لكل الأطراف خلال جلسة عائليّة بعيداً عن قاعات المحاكم، إن كنت مُتردّداً بسبب نقص الجرأة فى التقدّم لآنسة تعجبك فمع هذا التسديس ترتفع قدراتك الكلامية مع توضيح لعيوبك قبل مزاياك بمنطقية/عطارد جريئاً ومُوجّهاً لهدف واحد فى خط مُستقيم/المرّيخ لتحصل على إجابتك الشافية، فالبركة الآن أو اللعنة للأبد.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج الثور: حدّد أولوياتك وابدأ بتنفيذها أولاً بأولّ لكن إحرص ألا تضع الأولويّات بترتيبٍ خاطئ ، عندها قد تبدأ فى التساؤل عن سبب الفشل.





برج الجوزاء: إحترس لألفاظك ،إن كنت وضعت بيضك كله فى سلّة/وظيفة واحدة فهذا سبب أدعى لتكون حذراً.





برج السّرطان: الفشل فى العاطفة أو مشروع معناه تراكم للخبرة وفرصة للنجاح فى علاقة أخرى أو مشروعٍ آخر أفضل وأجمل بمشيئة الله تَعَالى ، تفاءل بالخير.





برج الأسد: إسترجاع الخبرات السابقة بسرعة خاطفة وتذكر الدروس المستفادة من الماضى مفيد عند وجود مشكلة تُعرَض عليك ، لاتقع فى الخطأ مرتين.





برج العذراء : عليك أن تكون أنت نفسك مُقتنعاً بماتقدّمه من أفكار للآخرين أولاً حتى تتمكّن من بيع فكرتك ثانياً، لا تعد الآخرين بما لاتستطيع الوفاء به.





برج الميزان: أحد المعارف قد يرفض مساعدتك، إذاً هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج العقرب: رُبّمَا كنت مَيّالاً للفنون الجميلة ،على أقل تقدير رغبة لشراء غرض تزيّن به منزلك، ربّما فكرت جدّياً فى تحويل هوايتك الفنية لمصدر رزق.





برج القوس: من نقل لك نقل عنك ،إبتعد عن النميمة وتأكد من أن الرتوش والبهارات غالباً ما يتم إضافتها دون وعى.





برج الجدي: دافع عن حقوقك خلال جلسة عائليّة لكن دون داعٍ للصوت المُرتفع أو الغلط فى كرامة الآخرين، لكلٍ وجهة نظر فاسمع أولاً ثم فكر قبل أن ترّد.





برج الدّلو: قد يقوم أحدهم بحيلة لإستغفالك بحجّة الإسراع بإنهاء يوم العمل، تمسّك بالروتين والنظام بحذافيره حتى لوكلفك وقتاً أطول.



