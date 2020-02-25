صن داونز يفاجئ الأهلي

يستعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بقوة لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.









وقال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ان المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، درس النادي الأهلي بقوة.









وتابع خالد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان: "ندرس الأهلي من قبل إجراء القرعة وتوقعنا مقابلته مجددا، ولدينا 10 شرائط للأهلي وندرسه بقوة"









وأضاف: "أزمة القمة بانسحاب الزمالك لا تشغلنا فلدينا مباريات مسجلة عديدة للأهلي، أما عن هزيمة الخماسية فإنها لن تتكرر"



