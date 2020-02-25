Advertisements
Advertisements
Advertisements

صن داونز يفاجئ الأهلي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:34 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
يستعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بقوة لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020. 


وقال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ان المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، درس النادي الأهلي بقوة. 


وتابع خالد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان: "ندرس الأهلي من قبل إجراء القرعة وتوقعنا مقابلته مجددا، ولدينا 10 شرائط للأهلي وندرسه بقوة"


وأضاف: "أزمة القمة بانسحاب الزمالك لا تشغلنا فلدينا مباريات مسجلة عديدة للأهلي، أما عن هزيمة الخماسية فإنها لن تتكرر"

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. أول رد فعل من سوزان مبارك بعد وفاة زوجها

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 11 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 6 ساعات

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ ساعة و نصف

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ حوالي 4 ساعات

صن داونز يفاجئ الأهلي

منذ ساعة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 فبراير: صفقة تبادلية للتاريخ.. 225 مليون إسترليني لضم نجم ليفربول.. برشلونة يفقد نجم الفريق للإيقاف.. نجم السيتي يريد اللعب بجانب ميسي

منذ ساعة

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ ساعة و 11 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
11:22 م

عاجل.. الكشف عن عقوبات الزمالك بعد فضيحة القمة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

09:07 م

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status