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صن داونز يفاجئ الأهلي
الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:34 م
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محمد جمال
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يستعد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بقوة لمواجهة النادي الأهلي يوم السبت ضمن مباريات ذهاب دور ال 8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020.
وقال خالد علي، المنسق العام لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، ان المدير الفني للفريق الجنوب أفريقي، درس النادي الأهلي بقوة.
وتابع خالد علي في تصريحات لبرنامج نمبر وان: "ندرس الأهلي من قبل إجراء القرعة وتوقعنا مقابلته مجددا، ولدينا 10 شرائط للأهلي وندرسه بقوة"
وأضاف: "أزمة القمة بانسحاب الزمالك لا تشغلنا فلدينا مباريات مسجلة عديدة للأهلي، أما عن هزيمة الخماسية فإنها لن تتكرر"
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