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فاروق حسني: "مبارك" كان له بصمات في إنشاء المتاحف وقصور الثقافة.. وكان يقبل الرأي الآخر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:27 م
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محمد حسني مبارك
محمد حسني مبارك
داليا الحسين
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نعى الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، متقدما بخالص العزاء للشعب المصري والعربي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إنه كان سعيدًا بالسنوات التي قضاها مع الرئيس الراحل؛ لأن مبارك لم يكن رئيسًا للدولة وإنما رجل عسكري عظيم وتصرفاته عسكرية، موضحًا أن مبارك كان دقيقًا ومحبًا للحياة ويريد تقديم الكثير للشعب.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق أن الرئيس الراحل أنجز العديد من المشروعات الثقافية العملاقة كالمكتبات وقصور الثقافة والمسارح والمتاحف مثل متحف الحضارة والمتحف الكبير الذي أنجز في عهده جزء كبير منه، معلقًا: "أتعمل أيامه مالم يحدث من قبل".

وأشار وزير الثقافة الأسبق إلى أنه تقدم باستقالته لـ "مبارك" ثلاث مرات مختلفة لكنه لم يقبلها، متابعًا: "مبارك كان يقول لي أرجع مكتبك مش هقبل الاستقالة".

وتابع: مبارك كان يقبل الرأي الآخر والنقد ويتعامل بكل حنكة سياسية بدليل وجود 86 من عناصر الإخوان في مجلس الشعب آنذاك وكانوا يتحدثون بحرية وكانوا هؤلاء ينتقدوا الوزراء بشدة ومبارك يتركهم، مردفًا: "كان هناك وزراء يأتون له ويقولون احمينا من الإعلام لكنه كان يعلن أنه لا يتدخل وأن من يريد التدخل يتدخل بنفسه".
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