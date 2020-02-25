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مي كساب تكشف لـ"الفجر الفني" عن حقيقة انفصالها وتتحدث عن "اللعبة"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:29 م
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مي كساب
مي كساب
يارا أحمد
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أبدت الفنانة مي كساب، سعادتها الشديدة بردود الأفعال على مسلسل اللعبة، مشيرة إلى أنها تحب كثيرا كوميديا شيكو وأحمد فهمي وهشام ماجد.

وأشارت إلى أن السيناريو كان جيدا من فادي أبو السعود، بالإضافة إلى وجود معتز التوني ساهم في نجاح المسلسل متمنية أن يحقق المسلسل نفس النجاح بعد أن يتم عرضه تليفزيونيا.

وعن أعمالها المقبلة، كشفت عن تقديمها أغنية ل"السينجل" تم طرحها في عيد الحب وهي مختلفة عن أي أغاني أخرى يتم تناولها وغنائها في عيد الحب، مضيفة أنها كانت سعيدة للغاية بردود الأفعال على الأغنية.

وأبدت كساب غضبها الشديد من الشائعات التي تطاردها بعد كل عمل تقدمه، وذلك بعد الشائعات التي ظهرت مؤخرا حول انفصالها، مشيرة إلى أن زوجها هو من قام بتلحين وتوزيع الأغنية الأخيرة لها.
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