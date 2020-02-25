Advertisements
Advertisements
Advertisements

إحباط عملية تفجير سيارة قرب "البنتاجون"

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، توقيف شاب حاول تفجير سيارة قرب مبنى وزارة الدفاع "البنتاجون" بضواحي واشنطن.

وقالت الوزارة، في بيان، إن توقيف ماثيو ريتشاردسون (19 عاما)، من ولاية أركنساس، جرى، يوم الاثنين، في موقف سيارات تابع لوزارة الدفاع الأمريكية، حيث شاهده أثناء محاولة إشعال قطعة قماش محشوة في فتحة خزان وقود إحدى السيارات.

وعندما اقترب الشرطي من راتشاردسون، صرح الأخير بأنه عازم على "تفجير هذه السيارة" ونفسه، ثم لاذ بالفرار قافزا فوق سياج موقف السيارات، ليختبئ في مقبرة أرلينغتون الوطنية المجاورة، حيث جرى توقيفه.

وتبين أن مالك السيارة عسكري ليس له علاقة بالمجرم.

ويتوقع أن يمثل المخالف أمام القضاء، يوم الثلاثاء، حيث يواجه عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة، بحسب وزارة العدل الأمريكية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقر تفجير البنتاجون احباط

أخبار تهمك

كورة جول barcelona مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم في دوري ابطال اوروبا رابط yalla shoot

منذ ساعتين و 34 دقيقة

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار جديد.. اتحاد الكرة يكشف موعد الإعلان عن عقوبة الزمالك بعد فضيحة القمة

منذ أقل من ساعة

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ 36 دقيقة

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 10 ساعة

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ يوم

أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء: رسالة جديدة من مرتضى منصور.. أزمة جديدة قبل مواجهة الترجي.. خدعة جديدة من الزمالك بشأن شيكابالا

منذ أقل من ساعة

راموس يحسم موقفه من الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعتين و 45 دقيقة

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

منذ ساعة و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

البنتاجون يؤكد مقتل "البدوي" القيادي بتنظيم القاعدة

أبرزها "مقتل 3 أشخاص برصاص مجهولين في واشنطن".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم

أمريكا ترسل مزيد من السفن الحربية وصواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط

حجز سيارة تهريب برمادة محملة بعلب سجائر ومادة المعسل بقيمة 250 ألف دينار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:07 م

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

08:51 م

اتجاه في الجبلاية لتخفيف عقوبة كهربا وإمام عاشور بشرط

10:12 م

تفاصيل خناقة أحمد فتحي مع فايلر في الإمارات

10:03 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

06:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status