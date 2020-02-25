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أحمد عكاشة: مريض سكري معرض للاكتئاب 4 أضعاف الشخص العادي

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 11:08 م
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أرشيفية
أرشيفية
كساب احمد
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قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، ومستشار الرئيس للصحة النفسية، إن أي مريض السكري معرض للإصابة للاكتئاب أربع أضعاف الشخص العادي.

وتابع "عكاشة"، خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الثلاثاء، أن الكنيسة في العصور الوسطى كانت ترى أن المريض النفسي عبارة عن أرواح شريرة، وكانت تقوم بحرق من يصاب به. 

وأشار إلى أن القول بأن المرض النفسي سببه قلة أيمان أمر غير حقيقي على وجه الإطلاق، لأن المرض النفسي يصاب به الملحد والمؤمن، مشير إلى أن المريض النفسي عير مؤذي مثلما يتصور البعض، خاصة أن 90 من المجرمين أشخاص عاديين، و15% من القتلى فقط مرضى نفسيين.
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