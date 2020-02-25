عاجل - ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة صن داونز





كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالأهلي، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر من اللحاق بمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقبلة.





ويستضيف الأهلي نظيره صن داونز الجنوب إفريقي مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.





المصدر أكد صعوبة لحاق رمضان صبحي بالمباراة ومشاركته فيها رغم إعلان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي تعافي اللاعب من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.





وتابع المصدر بأنه في حالة قيام الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بضمه للقائمة فسيكون من الصعب الاعتماد عليه في المباراة.





ويغيب رمضان صبحي عن المشاركة مع الأهلي منذ منتصف ديسمبر الماضي بسبب إصابته مزق في العضلة الخلفية تعرض لها في إحدى تدريبات الفريق قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.



