"لن أضع ابني في النار".. هكذا رد مبارك على توريث الحكم لنجله

نعى المستشار يحيى عبد المجيد، وزير شئون مجلس الشورى الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قائلًا: "مبارك كان قائدًا بمعنى الكلمة، وكنت أتعامل مع مبارك كصديق وليس كرئيس دولة".



وأضاف "عبد المجيد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن مبارك قال له: "لم أضع ابني في النار، ولن يكون رئيسًا للجمهورية"، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا للجيش والمواطنين، وكان متواضعًا للغاية، وكان يتحدث بهدوء وأدب شديد.



ولفت إلى أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك كان يجل القضاء، متابعًا: "عندما أخبرت مبارك بأن الإعلام يهاجم المحافظين والوزراء قال لي لا علاقة لي بذلك، ولن أتدخل".

