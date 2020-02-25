عمرو دياب يلتزم بالحداد.. ومحمد رمضان يتجاهل وفاة مبارك ويطرح برومو جديد

أعلن المطرب عمرو دياب، عن خبر تأجيل حفله المقرر له يوم الجمعة 28 فبراير 2020 إلى السبت 29 فبراير بسبب وفاة الرئيس محمد حسني مبارك من خلال مشاركته لبوستر الحفل عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب تعليقًا قائلا: "تقرر تأجيل حفل الفنان عمرو دياب والمقرر له الجمعة 28 فبراير 2020 في المنارة بالتجمع الخامس إلى السبت 29 فبراير، نظرًا لحالة الحداد التي تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك".



وبالرغم من حالة الحداد التي تمر بها البلاد لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، قام الفنان محمد رمضان بنشر برومو أغنيته الجديدة عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



يذكر أن اليوم 25 فبراير توفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر ناهز ال92 عام بعد صراع مع المرض، ودخوله العناية المركزة في آخر أيامه؛ بسبب تعرضه لوعكة صحية.

