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للمرة الأولى.. الرئيس الجزائري يزور السعودية.. غدا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:59 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أفادت مصادر بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يبدأ زيارة رسمية إلى السعودية الأربعاء، تستغرق 3 أيام هي الأولى له منذ تولي منصبه ديسمبر الماضي. 

وكشف بيان عن الرئاسة الجزائرية عن أن تبون سيقوم الأربعاء "بزيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق 3 أيام، تلبية لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز آل سعود".


وأوضح أن الرئيس الجزائري سيجري مشاورات مع العاهل السعودي ومحادثات "حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين".

واقتصر النشاط الدبلوماسي الخارجي للرئيس الجزائري على المشاركة في المؤتمر الدولي ببرلين حول الأزمة الليبية يناير/كانون الثاني الماضي، وقمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا بداية الشهر الحالي.

ونقل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في فبراير/شباط الماضي دعوة رسمية من العاهل السعودي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وأعرب وزير الخارجية السعودي عن حرص المملكة على تنمية علاقاتها مع الجزائر، كما كشف عن تطابق وجهات النظر بين البلدين العربيين حول عدد من القضايا العربية.

وعرفت العلاقات بين الرياض والجزائر في العقدين الأخيرين تطوراً كبيراً، خاصة في المجال الاقتصادي، إذ باتت المملكة واحدة من أكبر أكبر الدول المستثمرة في الجزائر.

وبلغت قيمة استثماراتها الإجمالية 3 مليارات دولار، مع توقعات بأن ترتفع إلى أكثر من 10 مليارات دولار في الأعوام العشرة المقبلة، في حين فاق حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، بحسب إحصائيات رسمية جزائرية، 700 مليون دولار.

واتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية نهاية الشهر الماضي على رفع حصة الجزائر بالحج إلى 41 ألفاً و500 سنوياً بعد أن كانت 36 ألفاً.

وأثنى الديوان الجزائري للحج والعمرة على قرار السلطات السعودية، ووصف القرار بـ"الاستجابة الكريمة من طرف السلطات السعودية برفع حصة الجزائر في الحج بـ5500 تأشيرة إضافية في حصتها السنوية".

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الكلمات المفتاحية

يزور للمرة الأولى لأزمة الليبية السعودية الرئيس الجزائري

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