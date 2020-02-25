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أستاذ القانون الكنسي: لولا وطنية "مبارك" كان بدأ التخريب العربي في 2005

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:26 م
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مبارك
مبارك
داليا الحسين
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نعى القمص بولس عويضة، أستاذ القانون الكنسي، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء قائلًا: "البقاء لله لكل شعب مصر على وفاة هذا الرجل الوطني"، مشيًرا إلى أن "مبارك" صاحب الضربة الجوية التي فتحت لمصر وشعبها باب الحرية في حرب أكتوبر 73.

وأضاف "عويضة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء أن الرئيس الراحل كان يستعين بشيخ الأزهر الأسبق سيد طنطاوي والبابا شنودة في كل المشاكل الكبيرة التي تخص البلاد.

وأوضح: "لولا وطنية حسني مبارك ووجود فضيلة الأمام الأكبر الراحل سيد طنطاوي والبابا شنودة كان ما سمي الربيع العربي أو التخريب العربي بدأ عام 2005"، متابعًا: "البابا وشيخ الأزهر وقفا حائط صد منيع ضد التخريب؛ حيث رفضا مقابله أعضاء الكونجرس الأمريكي"، معقبًا: "سيشهد التاريخ على وطنية مبارك ومدى حبه للوطن".
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الكلمات المفتاحية

وفاه مبارك مصر مبارك قانون كنسي تخريب الربيع العربي اخبار

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