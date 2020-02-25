تامر أمين ناعيًا مبارك: أشهد أني أحبه ومدين له بالعرفان



وأشار "أمين"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الثلاثاء، إلى أن مشاعر المصريين اليوم حزينة، معربا عن امتنانه لمشاعر المصريين وحزنهم، معقبا: "تأكدت من معدن المصريين"، موضحا أنه عندما تزول أسباب الخلاف يبقى معدنه الأصيل.



وأضاف الإعلامي تامر أمين، أن الشعب المصري كله اليوم في حالة وداع لهذا الرجل الذي قضى حياته في خدمة الوطن، متابعا: "أشهد أنني كنت أحب مبارك، ومازلت، ومدين بالعرفان له ومازلت.. الموت مفيهوش اختلافات سياسية".



وأكد أن مبارك لم يضر مصر بشكل متعمد مقصود، ولم يخن البلد، موجها العزاء لأسرة مبارك داعيًا لهم بالصبر والسلوان، لافتا إلى أن الأمة العربة انتفضت حزنا لوفاة مبارك، مشيدا بموقف الدولة المصرية تجاه وفاة مبارك، معلقا: "مصر كبيرة وتدين بالفضل لكل من خدمها ولو لحظة".



نعى الإعلامي تامر أمين، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرا إلى أن اليوم يوما حزينا على مصر لأننا فقدنا بطل من أبطال مصر في الوطنية والاحترام وحرب أكتوبر والمؤسسة العسكرية.