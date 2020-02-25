بعد انفصال 5 شهور.. عمرو سعد يعود لزوجته من جديد

تداول مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع بين الفنان عمرو سعد، وطليقته ووالدة أبنائه علي ورابي، وذكر ابنه رابي أن والداه رجعوا سويا مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عدة شهور وأن ما حدث كان مجرد خلاف.



وكانت "شيماء فوزي" طليقة عمرو سعد، نشرت صورة عند انفصالها لإعلان ذالك عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".



وقام عمرو سعد بإعداد حفل صغير للأصدقاء والعائلة لإخبارهم بمفاجأة عودته إلى زوجته وأم أولاده شيماء فوزي مرة أخرى.



يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "حملة فرعون" والذي شاركه في بطولته روبي،محمود عبد المغني،حمدي الميرغني ومحمد لطفي.