Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد انفصال 5 شهور.. عمرو سعد يعود لزوجته من جديد

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:41 م
Advertisements
عمرو سعد
عمرو سعد
مي مرسي
Advertisements
تداول مواقع التواصل الاجتماعي صور تجمع بين الفنان عمرو سعد، وطليقته ووالدة أبنائه علي ورابي، وذكر ابنه رابي أن والداه رجعوا سويا مرة أخرى بعد انفصالهما منذ عدة شهور وأن ما حدث كان مجرد خلاف.

وكانت "شيماء فوزي" طليقة عمرو سعد، نشرت صورة عند انفصالها لإعلان ذالك عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلة: "أعلن الآن حريتي الكاملة من كل ارتباطات وقيود وزواج ولله الحمد".

وقام عمرو سعد بإعداد حفل صغير للأصدقاء والعائلة لإخبارهم بمفاجأة عودته إلى زوجته وأم أولاده شيماء فوزي مرة أخرى.

يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد مسلسل "حملة فرعون" والذي شاركه في بطولته روبي،محمود عبد المغني،حمدي الميرغني ومحمد لطفي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يعود لزوجته عمرو سعد بي إن الروبي

أخبار تهمك

عاجل.. تفاصيل وموعد جنازة حسني مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس اتحاد الكرة الأسبق عن شيكابالا:"يجب شطبه"

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

منذ حوالي 3 ساعات

أول فيديو لحظة هروب لاعبي الزمالك من مواجهة الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق أبوتريكة على وفاة محمد حسني مبارك

منذ حوالي 9 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة اليوم | مشاهدة مباراة برشلونة Yalla Shoot | كورة لايف ماتش برشلونة بدون تقطيع | kooora goal رابط برشلونة يوتيوب

منذ أقل من ساعة

تضم تليفون دولي.. 15 مليون جنيه تكلفة مقبرة مبارك (تفاصيل بالفيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بدون لمس الكرة.. نجما الأهلي يحققان رقما غريبا مع الأهلي أمام الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

منذ أقل من ساعتين

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

منذ ساعة و 10 دقيقة

زيدان يستبعد 7 لاعبين أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أول رسالة من مرتضى منصور للاعبي الزمالك بعد الانسحاب من القمة

منذ ساعة و 21 دقيقة

قبل مواجهة مانشستر سيتي.. زيدان يكشف موقف هازارد النهائي

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت BARCA مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر kora live كورة جول plus رابط ماتش برشلونة اليوم beIN المفتوحة هدف ميسي

منذ ساعة و 11 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد 11 عام زواج.. عمرو سعد ينفصل عن زوجته

شاهد.. أول ظهور لعمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته

أول ظهور لـ عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)

عمرو سعد يحتفل بمرور 10 سنين على فيلم "دكان شحاتة"

أول ظهور للفنان عمرو سعد بعد انفصاله عن زوجته (صور)

مع نجلهما.. أول ظهور لزوجة عمرو سعد بعد الانفصال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:48 م

خدعة الزمالك في عقوبة شيكابالا بسبب أحداث السوبر

فايلر يجهز مفاجأة في تشكيلة الأهلي أمام صن داونز

07:05 م

"الأمن" يكشف حقيقة إغلاق شوارع القاهرة بسبب جنازة مبارك

08:52 م

3 عقوبات في انتظار الزمالك بعد الانسحاب أمام الأهلي

06:52 م

عاجل.. السيسي يصدق على قرار البرلمان بـ"تعديل ضريبة السجائر"

08:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: فيمينيزم الدكتورة شيرويت ترقد فى سيارة ليموزين! (الحكاية الثامنة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سيرة حذرة.. مذكرات الدكتور أحمد عكاشة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الكابتن.. والفنان

DMCA.com Protection Status