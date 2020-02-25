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برلماني: التنمية المحلية ليس لديها الاستعدادات الكافية لمواجهة أزمة الأمطار

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:19 م
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النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي
دينا إبراهيم
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علق النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، علي أزمة سقوط الأمطار وغرق شوارع القاهرة أمس الإثنين، قائلا إن وزارة التنمية المحلية ليس لديها الاستعدادت الكافية لمواجهة أزمات سقوط الأمطار بكميات كثيرة لما يتطلبه ذلك من إعتمادات مادية هائلة.

وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن وزارة التنمية المحلية قامت بتفعيل غرف مواجهة الأزمات والكوارث بجميع المحافظات تعمل لمدة 24 ساعة وتم التنيسق مع هيئة الأرصاد الجوية لإخطار الوزارة قبل موعد سقوط الأمطار بوقت كافي لتكون علي أتم الإستعدادت وتم إرسال التوجهيات للجهات المعنية مثل شركات المياه وشبكات الصرف الصحي ورؤساء المراكز والقري لإستخدام عربات الشفط والكسح للتغلب علي كميات المياه بقدر الإمكان.

وأوضح وكيل اللجنة، أنه لم يكن من المتوقع نزول الأمطار بهذه الكثافة ولم تكن لدينا الإمكانيات الكافية لإستيعابها، كما ان مطالع الكباري والإنزلاقات تؤدي الي تجميع المياه في المناطق المنخفضة وليس لدينا شبكات إنحدار لنزول المياه الي الصرف الصحي للتغلب عليها، مشيرا أن وزارتي التنمية المحلية والإسكان كانتا بصدد إعداد تصور لإمكانية عمل شركات إنحدار في القاهرة الكبري وبعض المحافظات لتكون علي اتم الاستعداد عند سقوط الأمطار.

وأشار عضو مجلس النواب، أن لجنة التنمية المحلية بالبرلمان إجتمعت بوزير التنمية المحلية الشهر الماضي وتم عمل مناورات بين النواب والمسؤولين لمعرفة كيفية مواجهة أزمة الأمطار واالسيول والتحكم فيها وعرضت كل محافظة امكانياتها والمعدات المتوفرة لديها وتم تشغيل مخرات السيول في بعض المحافظات.
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الكلمات المفتاحية

امطار النواب المحافظات التنمية المحلية

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