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بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ "تغطية حية" بث مباشر ولايف NOW

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 09:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بث مباشر مباراة تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني ضمن مباريات ذهاب دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020 على ملعب ستامفورد بريدج فى مباراة قةية بين الفريقين، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الفجر الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة لمباراة تشيلسي وبايرن ميونخ الألماني KOORA STAR، كورة ستار شاهد مباراة تشيلسي اليوم، يلا شوت شاهد مباراة بايرن ميونخ الألماني اليوم YALLA SHOOT، شاهد مباراة تشيلسي وبايرن ميونخ الألماني اليوم عبر، يلا شوت، شاهد بث مباشر وحصري YALLA SHOOT.

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وسيقام اللقاء بين تشيلسي وبايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال.

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تشيلسي و بايرن الساعة 10 علي قناة 2
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