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تشكيل بايرن ميونيخ الرسمي ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 08:55 م
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بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق تشيلسي الإنجليزي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : مانويل نوير.
خط الدفاع : بافارد - بواتينج - ديفيد الابا - ديفيز.
خط الوسط : كيميتش - كومان - جنابري - ألكانتارا.
خط الهجوم : توماس مولر - روبرت ليفاندوفسكي.

ونجح فريق بايرن ميونيخ في تحقيق فوزا صعبا على حساب فريق بادربورن بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الآليانز ارينا معقل الفريق البافاري في الدوري الألماني.

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