محمد الباز ناعيًا مبارك: لم يخن ولم يفرط في تراب هذه الأرض

نعى الإعلامي محمد الباز، الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، قائلًا: "واحد من الذين ساهموا في صناعة حرب أكتوبر"، مؤكدًا أن مبارك لم يخن ولم يبع ولم يفرط في تراب هذه الأرض.



وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الرئيس مبارك تخلى عن منصبه عندما وجد مصر على وشك الانفجار؛ حتى لا تدخل مصر في حرب أهلية.



وتابع: "الله كان رحيمًا بمحمد حسني مبارك، ومن ضمن رحمته عليه أنه جعل الإخوان يصلون للحكم حتى نرى وجههم القبيح، وكان رحيمًا به إنسانيًا عندما اطمأن على أولاده ببراءتهم في قضية تلاعب البورصة".

