انتحار شخصين شنقاً وآخر بتناول حبة لحفظ الغلال بالبحيرة

أقدم 3 أشخاص علي الانتحار أحدهما بتناول حبة حفظ الغلال والآخرين شنقا داخل منازلهم بمراكز دمنهور والمحمودية وإيتاي البارود بمحافظة البحيرة.



البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة دمنهور، يفيد ببلاغ من الأهالي بالعثور علي جثة "ناصر احمد السيد بهنسي" 33 عامًا، مقيم بالشوكة مركز دمنهور، مشنوقًا داخل منزله، وتم نقل الجثة إلى مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة المحمودية يفيد ببلاغ من الأهالي بالعثور على جثة "أحمد علام أحمد علام" 25 عامًا، مقيم بعزبة علام مركز المحمودية، مشنوقا داخل منزله، وتم نقل الجثه إلى مستشفى المحمودية العام تحت تصرف النيابة العامة.



كما تلقي مدير الأمن، إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفي المركزة "أحمد محمد حامد زاهر" ٢٢ عامًا، مقيم بنكلا العنب "جثة هامدة" إثر تناول قرص حفظ غلة، وتم إيداع الجثة بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.