وزير الرياضة عن أزمة مباراة القمة: منتظر قرارات لجنة المسابقات

وصف الدكتور أشرف صبحيوزير الشباب والرياضة، أزمة مباراة الأهلي والزمالك التي لم تلعب يوم أمسبأنها وقتية، وأن المنافسة دائما ما ترتبط بموضوع وخلال هذا الموسم تمّ تسجيل أكتر من أزمة مرتبطة بالجماهير والمدرجات.



وقال الوزير في تصريحات لـ"الفجر"، أنه من واجب إدارات الأندية الإلمام بطريقة تسيير مسابقات كرة القدم، خاصة وأن هذا الأمر من شأن إتحاد الكرة حتى وإن كانت لجنة مؤقتة تسيير أعمال، منوّها بالدعم الكافي الذي تقدمه الوزارة لإدارة هاته الملفات بشكل قوي والحرص على ذلك.



وشدّد وزير الرياضة، على أن إدارة كل نادي مسؤولة عن آداءها وتصريحاتها، "فكل واحد بما يفعل مسؤول"، مشيرا إلى أن الوزارة منتظرة القرارات التي سيقع اتخاذها بشأن مباراة القمة من أجل تتبعها.



واعتبر أنه بغضّ النظر عن القرارات المتّخذة، فإن الوزارة تطالب بأن يكون السلوك العام لكرة القدم أفضل من ذلك بمراحل، خاصة مع تطور الرياضة المصرية، والدور الذي تقوم به الدولة المصرية من حيث استضافت وتنظيم كبرى المسابقات، منوّها في الآن ذاته بالمساعدات الكبيرة التي تقدّمها الدولة على مستوى المنشئات وعلى المستوى المالي.

وعبّر وزير الرياضة عن استيائه، من الأزمة المذكورة والتي تعطي صورة سيئة، مؤكدا أنه حتى وإن كانت كرة القدم رياضة شعبية فعليهم بإدارة ذاتهم بشكل أمثل دون تدخل من الوزارة، مشيرا إلى عدم تدخل وزارة الرياضة بالأزمة لصالح أي طرف كان.



وأعرب وزير الرياضة عن استنكار الأصوات المنادية بتدخل الوزارة، قائلا "وزير الرياضة ووزارة الرياضة مش حتنزل تلعب الماتش"، وأضاف أنه توجد مؤسسات تقوم بإدارة المسابقات، مذّكرا بتدخل الوزارة في أزمات سابقة ولكن في الوقت المناسب، خاصة وأن للوزير وللدولة، مشيرا إلى دور الدولة في التتبع والمحاسبة بدليل الإقالات التي حصلت فيما مضى، كما أفاد به الوزير في تصريحه.



وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه وفي إطار الإستعداد لاستضافة كأس العالم لبطولة اليد 2021، يتمّ حاليا استضافة مجلس ادارة الاتحاد الدولي لكرة اليد، مع مواصلة التأهب لهذا الحدث الكبير، مشيرا إلى دعم ملف استضافة كأس العالم لليد، بفضل النجاح الذي حققه عدد من الرياضيين المصريين خلال الثلاث ايام الماضية، حيث تأهل الفريق المصري سلاح شيش بنات، وتأهل فريق التكوندو.