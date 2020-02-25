سمير فرج ناعيا مبارك: فقدنا رجلا له تاريخ مشرف





نعى اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي رحل عن عالمنا، صباح اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن مصر فقدت رجل له تاريخ كبير.وقال "فرج"، خلال مداخلة هاتفية الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، إن "مبارك" كان يمتلك علمًا عسكريًا ضخمًا؛ وعندما كان قائدا لواء القاذفات الثقيلة في 5 يونيو 1967 استطاع إنقاذ 13 طائرة مصرية من قصف الطيران الإسرائيلي، مؤكدًا أن "مبارك" كان له دور عظيم في الكلية الجوية.وأوضح: "قبل نكسة 67 لم يكن لدينا عدد طيارين كافي، ولكن مبارك قام بتدريب الطيارين المصريين وقام بتخريج مجموعة من الطيارين على أعلى مستوى، "بعد قيادة مبارك للقوات الجوية قام بالتخطيط لـ الضربة الجوية ضد أهداف العدو في سيناء، وتم تدمير جميع الأهداف المخطط لها في الضربة الأولى في حرب أكتوبر"، متابعا: "مبارك أدى دور عظيم في حرب أكتوبر واستعاد أرض مصر بالكامل مع قادة القوات المسلحة العظماء".ونوه مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق إلى أن "مبارك" استطاع استعادة طابا؛ وكان له دور كبير على المستوى العربي وأدار عملية استعادة الكويت من أيدي صدام حسين.