عزة مصطفى تنعي وفاة حسني مبارك

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، وأعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.وقالت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "إن لله وإن إليه راجعون.. الوطن باقٍ والأشخاص زائلون، هذه هي كلمات مبارك"، مشيرة إلى أن "مبارك" مثل الرؤساء الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبدالناصر "له ما له وعليه ما عليه".وأضافت: "مبارك أيام الفوضى تصرف مثل الرجال والقادة؛ لم يهرب خارج الوطن أو أن يتمسك بالحكم، ويدخل مصر في حرب من الدماء.. رحم الله الرئيس الأسبق"، مشيرة إلى أن "مبارك" أوصى أن يدفن في مصر.