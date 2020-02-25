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فريد الديب يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مبارك (فيديو)

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 07:08 م
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بوابة الفجر
داليا الحسين
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كشف فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأول مرة تفاصيل جديدة عن علاقته بالرئيس الراحل حسني مبارك، مطالبًا الشعب المصري بالدعاء له بالرحمة. 

وأوضح "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "كنت محظوظا لأنني اقتربت من الرئيس الأسبق مبارك منذ إبريل عام 2011.

وأضاف: "علاقاتي بمبارك كانت في وقت عصيب وكنت معه في المستشفى أثناء مرضه"، متابعًا: "عرفت من مبارك الكثير وهيجي اليوم اللي أتكلم فيه".

وتابع: "ثورة 25 يناير ليست ثورة وإنما مؤامرة وكتبت هذا الكلام في مذكراتي؛ وهذا ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسي حاليا في كل أحاديثه"، موضحًا: "25 يناير كانت ثورة غضب للشعب ثم استغلت بتحريض من جهات داخل وخارج مصر من أجل إشعال الفتنة والفوضى في البلاد وسيأتي اليوم الذي سأتحدث فيه عنها".

واستطرد قائلًا: "جنازة مبارك العسكرية ستكون غدا وسيتم تأخير العزاء لحضور المعزين من أماكن بعيدة"، لافتا إلى أن الرئيس الأسبق فاضت روحه الساعة 11 وثلث صباحا؛ وكل محاولات الأطباء فشلت في إنعاش قلبه.
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