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مكرم محمد أحمد ناعيا مبارك: تحمل ما لا يتحمله بشر

الثلاثاء 25/فبراير/2020 - 06:47 م
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مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هدى عبدالرازق
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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس الأسبق مبارك كان يقدم المصلحة الوطنية على أي شىء آخر، مضيفا: "مبارك كان يبغض الإسرائيليين ويعلم أنهم قوة شر مستمرة، ولم يكن يستريح للأمريكان".

وأشار "أحمد"، خلال حواره ببرنامج "حديث المساء" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مبارك مر بتجارب سيئة كثيرة وتحمل مالا يتحمله بشر، مضيفا أن المصريين يذكرون لمبارك الكثير مما فعله لأجله وطنه، معقبا: "رحم الله الرئيس مبارك".

وأضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المصريين سوف يذكرون أن مبارك كان رئيسا وطنيا استطاع أن يتمكن أن يقود مصر لبر السلامة والأمان، منوها بأن مبارك لم يرتكب أخطاء سياسية مست مصر أو أضعفتها، بل خاض حرب ضد الأمريكان وكان يدرك خطورة جماعة الإخوان.
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الكلمات المفتاحية

وفاة الرئيس حسني مبارك مكرم محمد أحمد المصريين

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