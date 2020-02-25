موقف أسرة مبارك من إعلان الرئاسة الحداد على وفاة الرئيس الأسبق





قدم فريد الديب، محامي أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على إعلانه الحداد في مصر ثلاثة أيام علي وفاة الرئيس الأسبق "مبارك".ووصف "الديب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، الرئيس السيسي بأنه رجلًا وفيا يعرف أقدار الرجال.وأضاف: "كنت محظوظا لأنني اقتربت من الرئيس الراحل منذ إبريل عام 2011"، متابعا: "عقب إعلان الحداد والنعي والتكريم شعرت أن مبارك يتبسم وراضٍ".